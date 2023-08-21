Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler? - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler? Beşiktaş, Süper Lig'de ilk puan kaybını 2. haftada yaşadı. Siyah-beyazlılar evinde ağırladığı ligin yeni ekibi Pendikspor ile son dakikalarda yediği golle 1-1 berabere kaldı. Hakem yorumcuları, Beşiktaş - Pendikspor maçında; Beşiktaş'ın iptal edilen golünü ve Pendikspor'un kazandığı penaltıyı değerlendirdi Habertürk Giriş: 21.08.2023 - 10:00 Güncelleme: 21.08.2023 - 10:01 facebook

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"VAR DEĞERLENDİREMİYOR" Bahattin Duran: "VAR ülkemizde uygulanmaya başladıktan sonra yan hakemler bayrağı geciktiriyor. Yardımcılara şu tavsiye ediliyor, 'Pozisyon bitip sonuç alınana kadar yardımcı hakem arkadaşlarımız bayraklarını geciktirmeli' deniyor. Yardımcı hakem topun tamamen çizgiyi geçtiğini gördüyse bile bayrağını kaldırmamalı. Neden? Kadir Sağlam da yardımcı hakeme hemen uyup düdük çalsa oyun durmuş olur, Beşiktaş'ın golünü VAR değerlendiremiyor. VAR'ın düzeltebilmesi açısından bayraklar gecikmeli, yardımcı hakem arkadaş buna uymamış. Topun tamamı çizgiyi geçmemiş. Topun tamamı, bizim ekranda gördüğümüz görüntülerde, kale çizgini geçmemiş."

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"Fakat, şöyle bir durum var. Bizim görmediğimiz kapalı bir alan var, karanlık bölge, orayı göremiyoruz. Stadyumda kameranın yerleşimi dolayısıyla, topun da amacı kale çizgisini çekmek olduğu için göremiyor. Bizim gördüğümüz açılardan top kale çizgisini geçmemiş. Öncesinde geçip geçmediğiyle ilgili bir şey söyleyemeyiz. Hislerim, topun tamamının çizgiyi geçmediği yönünde ama bunu ispat edemem. Elimizde o görüntü yok."