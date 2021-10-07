Süper Lig'de ilk 8 haftayı 17 puanla 3. sırada geçen Beşiktaş, sakatlıklardan çok çektiği sürecin ardından rahat bir nefes aldı.

Sakatların çoğunun iyileşecek olmasından dolayı milli arayı avantaj olarak gören siyah-beyazlılar, kasım ayındaki milli maçlara kadar çok zorlu bir fikstüre girecek.

15 Ekim'de Başakşehir'e konuk olacak olan Kartal, 19 Ekim'de ise Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. maçında Sporting'i ağırlayacak. Beşiktaş 25 Ekim'de ise Vodafone Park'taki derbide Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş zorlu maçın ardından bu kez 30 Ekim'de Hatayspor deplasmanına çıkacak. Siyah-beyazlılar, 3 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde bu kez Sporting Lizbon'a konuk olacak. 3 gün sonrasında ise Trabzonspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş için bu süreç ligdeki ve Şampiyonlar Ligi'ndeki durumu açısından kritik bir önem taşıyor.

PJANIC VE N'KOUDOU İÇİN HEDEF DERBİ

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan isimlerden Ghezzal, Larin ve Welinton takıma dönerken Atiba, Pjanic, Montero, N'Koudou ve Mehmet Topal'ın tedavileri devam ediyor.

Başakşehir maçına kadar Atiba, Pjanic ve Montero'nun hazır olması beklenirken teknik heyetin Boşnak yıldızı bu maçta da riske etmeyip Galatasaray derbisine saklayabileceği öğrenildi. Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan N'Koudou'nun ise Başakşehir maçında oynayamayacağı ama Galatasaray derbisine yetişebileceği ifade edildi. Mehmet Topal'ın ise tedavisi milli aradan sonra da devam edecek.