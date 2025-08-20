Habertürk
        Beşiktaş'ın, Lausanne maçı kamp kadrosu belli oldu! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş’ın, Lausanne maçı kamp kadrosu belli oldu!

        UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Sakatlıkları bulunan Ernest Muçi ve Mustafa Hekimoğlu kafileye alınmadı.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 10:56 Güncelleme: 20.08.2025 - 10:56
        Beşiktaş'ın Lausanne kamp kadrosu belli oldu!
        Beşiktaş’ın, UEFA Konferans Ligi play-off turunda yarın deplasmanda oynayacağı Lausanne karşılaşmasının kamp kadrosu belli oldu.

        Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın TSİ 21.15’te İsviçre’nin Lausanne takımı ile deplasmanda karşılaşacak. Bugün İsviçre’ye gidecek siyah-beyazlılarda TSİ 18.30 Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ve bir futbolcu Tuilie’de basın toplantısı düzenleyecek. Toplantı sonrasında ise TSİ 19.00’da Kartal, son antrenmanını yaparak hazırlıklarını tamamlayacak. Siyah-beyazlıların Lausanne maçı kamp kadrosu da belli oldu. Sakatlıkları bulunan Mustafa Hekimoğlu ile Ernest Muçi kafilede yer almadı.

        Beşiktaş’ın kamp kadrosu şöyle:

        "Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Emrecan Terzi, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica, Tammy Abraham, Keny Arroyo, Joao Mario ve Rafa Silva"

