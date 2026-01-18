Habertürk
        Beşiktaş'ın konuğu Kayserispor! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın konuğu Kayserispor!

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Zecorner Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu maçı kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 11:28 Güncelleme: 18.01.2026 - 11:28
        1

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Zecorner Kayserispor'u konuk edecek.

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.

        2

        Süper Lig'in ilk yarısında oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 29 puanla 5. sırada yer alıyor.

        Siyah-beyazlı ekip, seyircisi önünde kazanarak sezonun ikinci yarısına 3 puanla başlamayı hedefliyor.

        Ligin ilk devresinde çıktığı müsabakaların 2'sini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 6'sında yenilen Kayserispor ise haftaya 15 puan ve averajla 16. basamakta girdi.

        3

        BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

        Beşiktaş'ta Kayserispor maçında Wilfred Ndidi ile Tiago Djalo forma giyemeyecek.

        Afrika Uluslar Kupası'nı üçüncü tamamlayan Nijerya için ter döken Ndidi, karşılaşmada formasından uzak kalacak. Portekizli futbolcu Djalo da sarı kart cezasından dolayı maçta görev yapamayacak.

        Öte yandan takımdan ayrılması beklenen Rafa Silva'nın da müsabaka kadrosunda yer alması beklenmiyor.

        4

        8 MAÇTIR YENİLMİYOR

        Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 8 maçında yenilgi yüzü görmedi.

        Bu sezonun ilk yarısında evinde 3-2 kaybettiği Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 6, kupada da 2 maça çıkan siyah-beyazlılar, bu süreçte rakiplerine kaybetmedi.

        Söz konusu maçlarda Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü'nü yenen Beşiktaş, sırasıyla da Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor karşılaşmalarında ise rakipleriyle berabere kaldı.

        5

        4 FUTBOLCU SINIRDA

        Siyah-beyazlı takımda 4 futbolcu ceza sınırında yer alıyor.

        Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Orkun Kökçü ve Tammy Abraham, Kayserispor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Eyüpspor ile oynanacak maçta cezalı olacak.

        6

        KAYSERİSPOR'A LİGDE SON 11 MAÇTA YENİLMEDİ

        Beşiktaş'ın, Süper Lig'de Kayserispor ile oynadığı son 11 karşılaşmada mağlubiyeti bulunmuyor.

        Siyah-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 10 kez sahadan galip ayrılırken 1 mücadele ise berabere sonuçlandı.

        Beşiktaş, Kayserispor ile oynadığı son 4 karşılaşmada ise rakibinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

        7

        SERGEN YALÇIN, KAYSERİSPOR'A 1 KEZ KAYBETTİ

        Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekibin başında Kayserispor'a karşı 1 kez puan kaybı yaşadı.

        Yalçın, Beşiktaş'ta görev yaptığı süreçte Kayserispor'a karşı ligde 3 galibiyet alırken, 1 defa da mağlup oldu.

        Kayseri temsilcisine karşı ilk dönemi olan 2019-2020 sezonunda 3-1 kaybeden tecrübeli teknik adam, sonraki üç maçta ise rakibini 2-0, 3-1 ve 4-0'lık skorlarla yenmeyi başardı.

        8
