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        Beşiktaş'ın rakibi Shakhtar Donetsk

        Slovenya'nın Maribor kentinde kamp yapan Beşiktaş, yarın hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 11:36 Güncelleme: 16.07.2024 - 11:36
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        Beşiktaş'ın rakibi Shakhtar Donetsk
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        Beşiktaş, Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.

        17 Temmuz Çarşamba günü Sports Park Radomlje'de oynanacak müsabaka TSİ 18.30'da başlayacak.

        Beşiktaş'ın geçen hafta Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile oynamayı planladığı hazırlık müsabakası yoğun yağış nedeniyle iptal edilmişti.

        Yeni sezon hazırlıkları kapsamında şu ana kadar bir hazırlık maçı yapabilen siyah-beyazlılar, İstanbul etabında Ümraniyespor'la karşılaşmış ve müsabaka golsüz sona ermişti.

        Yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ikinci maçına çıkacak Beşiktaş, 20 Temmuz'da da Grazer AK ile oynayacağı müsabakanın ardından İstanbul'a dönecek.

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