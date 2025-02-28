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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın scout şefi Eduard Graf İstanbul'a geldi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın scout şefi Eduard Graf İstanbul'a geldi

        Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı scout şefi Eduard Graf, İstanbul'a geldi.

        Giriş: 28.02.2025 - 17:19 Güncelleme: 28.02.2025 - 17:19
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        Beşiktaş'ın scout şefi İstanbul'a geldi
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        Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı'nın daha önce duyurduğu yeni scout şefi Eduard Graf görevine resmen başlıyor.

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'la karşılaşacak.

        Siyah-beyazlılar Kayserispor karşısında kazanıp yakaladığı galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ın daha önce anlaşmaya vardıklarını açıkladığı scout şefi Eduard Graf, İstanbul'a gelirken Kayserispor maçında tribünde olacak.

        1 Mart itibarıyla resmen görevine başlayacak olan Graf, son olarak Dortmund'da görev almıştı.

        Eduard Graf, bir süredir Beşiktaş için çalışmalara başlamıştı.

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