Beşiktaş'ın scout şefi Eduard Graf İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı scout şefi Eduard Graf, İstanbul'a geldi.
Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı'nın daha önce duyurduğu yeni scout şefi Eduard Graf görevine resmen başlıyor.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'la karşılaşacak.
Siyah-beyazlılar Kayserispor karşısında kazanıp yakaladığı galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ın daha önce anlaşmaya vardıklarını açıkladığı scout şefi Eduard Graf, İstanbul'a gelirken Kayserispor maçında tribünde olacak.
1 Mart itibarıyla resmen görevine başlayacak olan Graf, son olarak Dortmund'da görev almıştı.
Eduard Graf, bir süredir Beşiktaş için çalışmalara başlamıştı.