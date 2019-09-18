UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında yarın TSİ 22.00'de Narodny Stadyumu'nda Slovan Bratislava ile karşılaşacak Beşiktaş'ın maç kadrosu belli oldu. Kadroda Burak Yılmaz, Enzo Roco ve Oğuzhan Özyakup yer almadı.
Siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı, S. Bratislava maçı kadrosuna 20 futbolcuyu dahil etti. Beşiktaş'ın kadrosu şöyle:
"Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu- Douglas Santos, Gökhan Gönül, Domagoj Vida,
Victor Ruiz, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal, Mohamed Elneny, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Georges N´Koudou, Abdoulay Diaby, Tyler Boyd, Jeremain Lens,
Umut Nayir, Güven Yalçın."
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