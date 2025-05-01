Beşiktaş'ın stoperde yüzü gülmüyor!

Hatayspor'u 5-1 yenerek moral bulan Beşiktaş'ta gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi.

Siyah-beyazlılarda dev maç öncesinde yine stoper bölgesinde belirsizlik hakim.

Hatayspor maçında ağrı hissederek çıkan Emirhan Topçu ile Gabriel Paulista yapılan ilk antrenmanlara katılmazken durumları sağlık heyeti tarafından yakından takip ediliyor.

Beşiktaş'ta elde kalan diğer stoper Tayyip Talha Sanuç, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Felix Uduokhai'nin de sakatlıktan sonra ilk defa idmanlara çıktığını ve hazır olmasının zor olduğunu açıklamıştı. Stoper hattında son dönemde sakatlıklar ve cezalar nedeniyle sorunlar yaşayan Beşiktaş, bu sezon oynadığı büyük maçlarda da hep benzer sorunu yaşadı.