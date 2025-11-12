Beşiktaş'ın umudu İstanbul avantajı!

Beşiktaş, Süper Lig'de milli aradan sonra önemli bir döneme girecek.

Lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde olan siyah-beyazlılar, gelecek 11 lig maçının 10'unu İstanbul'da oynayacak.

Bu süreçte sadece 14 Aralık'ta Trabzon deplasmanına gidecek olan Kartal, geri kalan tüm maçlarda İstanbul sınırları içinde sahaya çıkacak.