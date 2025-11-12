Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın umudu İstanbul avantajı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın umudu İstanbul avantajı!

        Milli araya Antalyaspor galibiyeti ile giren Beşiktaş, zirveyle puan farkını azaltmak için İstanbul ağırlıklı geçecek olan fikstüre gözünü dikti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2025 - 12:17 Güncelleme: 12.11.2025 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ın umudu İstanbul avantajı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş, Süper Lig'de milli aradan sonra önemli bir döneme girecek.

        Lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde olan siyah-beyazlılar, gelecek 11 lig maçının 10'unu İstanbul'da oynayacak.

        Bu süreçte sadece 14 Aralık'ta Trabzon deplasmanına gidecek olan Kartal, geri kalan tüm maçlarda İstanbul sınırları içinde sahaya çıkacak.

        DOLMABAHÇE'DE KRİTİK 7 MAÇ

        Dolmabahçe'de taraftarı önünde oynayacağı 7 karşılaşmayla kayıpları telafi etmek isteyen Beşiktaş, zirve yarışında iddiasını güçlendirmek istiyor.

        Teknik Direktör Sergen Yalçın ve ekibinin de fikstürü fırsata çevirmeyi hedeflediği öğrenildi.

        Siyah-beyazlılar, milli aradan sonra Samsun, Gaziantep, Rize, Kayseri, Konya, Alanyaspor, Göztepe ile evinde karşılaşacak.

        Karagümrük, Trabzon, Eyüp, Konya ve Başakşehir ile ise deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehit için taziye mesajları!
        20 şehit için taziye mesajları!
        Ülkelerden taziye mesajları
        Ülkelerden taziye mesajları
        Dilovası'ndaki yangın dehşetinde ilk rapor!
        Dilovası'ndaki yangın dehşetinde ilk rapor!
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        ABD uçak gemisi Karayipler'de
        ABD uçak gemisi Karayipler'de
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        Kardeşini öldürdü yengesini yaraladı! Tam 22 yıl sonra...
        Kardeşini öldürdü yengesini yaraladı! Tam 22 yıl sonra...
        Turkcell ve Google Cloud'dan stratejik ortaklık
        Turkcell ve Google Cloud'dan stratejik ortaklık
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
        Özer'den tahliye sonrası Terörsüz Türkiye açıklaması
        Özer'den tahliye sonrası Terörsüz Türkiye açıklaması
        Fenerbahçe'de Asensio fark yarattı!
        Fenerbahçe'de Asensio fark yarattı!
        Kuzgunların izlenmesiyle bulundular
        Kuzgunların izlenmesiyle bulundular
        "Gerçek altını taklit edemezsiniz"
        "Gerçek altını taklit edemezsiniz"
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!
        Daha çocuktu... İşçiydi... Biçerdöver canını aldı!
        Daha çocuktu... İşçiydi... Biçerdöver canını aldı!
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında