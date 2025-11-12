Beşiktaş'ın umudu İstanbul avantajı!
Milli araya Antalyaspor galibiyeti ile giren Beşiktaş, zirveyle puan farkını azaltmak için İstanbul ağırlıklı geçecek olan fikstüre gözünü dikti.
Beşiktaş, Süper Lig'de milli aradan sonra önemli bir döneme girecek.
Lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde olan siyah-beyazlılar, gelecek 11 lig maçının 10'unu İstanbul'da oynayacak.
Bu süreçte sadece 14 Aralık'ta Trabzon deplasmanına gidecek olan Kartal, geri kalan tüm maçlarda İstanbul sınırları içinde sahaya çıkacak.
DOLMABAHÇE'DE KRİTİK 7 MAÇ
Dolmabahçe'de taraftarı önünde oynayacağı 7 karşılaşmayla kayıpları telafi etmek isteyen Beşiktaş, zirve yarışında iddiasını güçlendirmek istiyor.
Teknik Direktör Sergen Yalçın ve ekibinin de fikstürü fırsata çevirmeyi hedeflediği öğrenildi.
Siyah-beyazlılar, milli aradan sonra Samsun, Gaziantep, Rize, Kayseri, Konya, Alanyaspor, Göztepe ile evinde karşılaşacak.
Karagümrük, Trabzon, Eyüp, Konya ve Başakşehir ile ise deplasmanda karşı karşıya gelecek.