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        Haberler Magazin Beşiktaş'ın yeni yengesi: Jessica Melena - Magazin haberleri

        Beşiktaş'ın yeni yengesi: Jessica Melena

        Beşiktaş'ın, Lazio'dan transfer ettiği yeni gölcüsü Ciro Immobile'nin eşi Jessica Melena, İstanbul'a geldi. Çift, önceki akşam Boğaz'daki ilk yemeklerine çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 16:08 Güncelleme: 23.07.2024 - 16:39
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        Beşiktaş'ın, İtalya'nın Lazio kulübünden transfer ettiği forveti Ciro Immobile'nin eşi Jessica Melena, dün İstanbul'a geldi.

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        Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile bir araya gelen Ciro Immobile ile Jessica Melena, kartal pençesi pozu verdi.

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        Çift, önce Nişantaşı'ndaki bir mekâna gitti. Ciro Immobile ile eşi Jessica Melena, ardından da Boğaziçi'ndeki bir restoranda yemek yedi.

        Jessica Melena, paylaştığı fotoğrafa da, "İstanbul'da ilk akşam yemeği" notunu düştü.

        Görünen o ki Wanda Nara'nın Mauro Icardi'den ayrılması üzerine bu sezon en çok konuşulacak olen yenge Jessica Melana olacak,

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        "ÜÇÜNCÜ GÜN 'ÇOCUKLARIMIN ANNESİ OLACAKSIN' DEDİ"

        Ciro Immobile ve Jessica Melena bir restoranda tanışıp âşık oldular. Bir hafta içinde birlikte yaşamaya başladılar ve yıldız futbolcu niyetini açıkça belli etti. Jessica şöyle açıkladı; "Tanıştıktan üçüncü gün bana bir mesaj yazdı: Sen çocuklarımın annesi olacaksın..."

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        Jessica Melena; "Sözlerinin biraz ani bir karar olduğunu düşündüğümü söyledim, ama kısa bir süre sonra sözünü tuttu. Onun sözleri doğruydu" dedi.

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        Jessica, Ciro ile L'Aquila Üniversitesi'nde öğrenciyken tanıştı.

        Gençliğinde suç dizilerini seven Jessica, üniversiteyi bırakmadan önce kriminoloji eğitimi alıyordu.

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        2014'te evlenen çiftin, 4 çocuğu bulunuyor.
        Instagram'da 994 bin takipçisi bulunan Jessica Melena, sıkı bir sosyal medya kullanıcısı.

        #Jessica Melena
        #Ciro Immobile
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