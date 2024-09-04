Beşiktaş, Joao Mario'nun lisansını çıkardı!

Transfer döneminin hızlı takımlarından Beşiktaş, Portekiz devi Benfica'dan renklerine bağladığı Joao Mario'nun lisansını TFF'ye bildirdi.

Siyah beyazlı takım, Portekizli oyuncu ile 1+2 yıllık sözleşme imzaladı.

Mario, sağ kanadın yanı sıra merkez orta saha, on numara, sol kanat, forvet arkası ve ön libero olarak da görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan futbolcu bu sezon Benfica ile 2 maça çıkarken 155 dakika süre aldı.

RAFA SILVA İLE ÇOK OYNADILAR Mario, Beşiktaş'ta muhteşem bir performans sergileyen Rafa Silva ile de eski takım arkadaşı.. Benfica'da üç sezon boyunca birlikte ter döken ikili, Portekiz Milli Takımı'nda da beraber top koşturdu. REKLAM