Beşiktaş, kafa gollerine engel olamıyor!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup olan Beşiktaş bu sezon kafa gollerinden çok çekti. Gaziantep FK maçında yeniden bir duran top kafa golü yiyen Beşiktaş bu sezonki 8. kafa golünü yemiş oldu.

Siyah-beyazlılar 2012-13, 2018- 19, 2022-23 sezonlarının ardından bu yıl da 8. kez kalesinden bir kafa golünü çıkarmak zorunda kaldı. Son yılların en fazla kafa golü yediği sezonlarından birisini yaşayan siyah-beyazlılar bir gol daha yerse tüm sezonları geride bırakacak.