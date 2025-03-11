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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, kafa gollerine engel olamıyor! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, kafa gollerine engel olamıyor!

        Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup olan Beşiktaş bu sezonki 8. kafa golünü kalesinde gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 10:11 Güncelleme: 11.03.2025 - 10:11
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        Beşiktaş, kafa gollerine engel olamıyor!
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        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup olan Beşiktaş bu sezon kafa gollerinden çok çekti. Gaziantep FK maçında yeniden bir duran top kafa golü yiyen Beşiktaş bu sezonki 8. kafa golünü yemiş oldu.

        Siyah-beyazlılar 2012-13, 2018- 19, 2022-23 sezonlarının ardından bu yıl da 8. kez kalesinden bir kafa golünü çıkarmak zorunda kaldı.

        Son yılların en fazla kafa golü yediği sezonlarından birisini yaşayan siyah-beyazlılar bir gol daha yerse tüm sezonları geride bırakacak.

        Beşiktaş, Solskjaer başa geldiğinden beri duran top sorununu düzeltmiş görünüyordu ancak bu sorun yeniden Norveçli çalıştırıcının döneminde Gaziantep Fk maçında gerçekleşti.

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