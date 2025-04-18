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        Beşiktaş kafilesi, İzmir'de!

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş, İzmir'e ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 17:51 Güncelleme: 18.04.2025 - 17:51
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        Beşiktaş kafilesi, İzmir'de!
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        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, İzmir'e geldi.

        Adnan Menderes Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, Beşiktaşlı taraftar karşıladı.

        Beşiktaş teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, taraftarların olduğu alana gelip, fotoğraf çektirip formaları imzaladı. Solskjaer, takım otobüsünün yanına gelen engelli bir kız çocuğunun da formasını imzaladı.

        Siyah-beyazlı bazı oyuncular da taraftarla fotoğraf çektirdi. Taraftarlar, takımı taşıyan otobüsü tezahüratlarla uğurladı. Siyah-beyazlı kafile daha sonra konaklayacağı otele geçti.

        Göztepe ile Beşiktaş yarın 19.00'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak.

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