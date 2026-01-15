Habertürk
        Haberler Bilgi Beşiktaş - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş - Keçiörengücü maçı hangi kanalda?

        Beşiktaş - Keçiörengücü maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk ediyor. İlk hafta maçında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmeyi başaran siyah-beyazlılar, Keçiörengücü karşısında galip gelip kupada iddiasını sürdürmek istiyor. Peki, "Beşiktaş - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2026 - 18:35 Güncelleme: 15.01.2026 - 18:35
        1

        Beşiktaş - Keçiörengücü maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. C Grubu'ndaki ilk maçında galip gelen Keçiörengücü, zorlu deplasmanda puan ve puanlar alarak gruptan çıkmanın hesaplarını yapıyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma için bekleyiş sürerken, Beşiktaş - Keçiörengücü maçının tarihi ve saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Beşiktaş - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş - Keçiörengücü maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        2

        BEŞİKTAŞ KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Beşiktaş-Keçiörengücü maçı 15 Ocak Perşembe günü saat 20:30'da oynanacak.

        3

        BEŞİKTAŞ KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele ATV ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        4

        SAKATLAR İYİLEŞTİ

        Beşiktaş'ta sezonun ilk yarısının sonlarına doğru sakatlıklarından dolayı forma giyemeyen oyuncular, kupada şans bekleyecek.

        Siyah-beyazlılarda kanat oyuncuları Cengiz Ünder ve Jota Silva ile forvet Mustafa Hekimoğlu, iyileşerek devre arasındaki Antalya kampında takımla çalışmalara katıldı.

        5

        EKSİKLER

        Siyah-beyazlı takımda orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, Ankara Keçiörengücü'ne karşı forma giyemeyecek.

        Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkesi Nijerya için ter döken Ndidi, müsabakada formasından uzak kalacak.

        Öte yandan kendisine kulüp bulması istenen Necip Uysal da müsabaka kadrosunda yer almayacak.

        6

        MUHTEMEL 11'LER

        Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Kartal, Rashica, Cerny, Devrim, El Bilal Toure.

        Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut, Oğuzcan Çalışkan, Wellington, Ali Dere, İshak, İbrahim Akdağ, Roshi, Halil Can, Haqi, Diouf.

        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Olaylı derbi sonrası davada karar çıktı!
        15 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        Nazım Hikmetli veda
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Para dolu poşeti çöpe attı
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Durumu çok ciddi
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        "Hikâye beni içine çekti"
