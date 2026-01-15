Beşiktaş - Keçiörengücü maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk ediyor. İlk hafta maçında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmeyi başaran siyah-beyazlılar, Keçiörengücü karşısında galip gelip kupada iddiasını sürdürmek istiyor. Peki, "Beşiktaş - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte muhtemel 11'ler...
Beşiktaş - Keçiörengücü maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. C Grubu'ndaki ilk maçında galip gelen Keçiörengücü, zorlu deplasmanda puan ve puanlar alarak gruptan çıkmanın hesaplarını yapıyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma için bekleyiş sürerken, Beşiktaş - Keçiörengücü maçının tarihi ve saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Beşiktaş - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş - Keçiörengücü maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
BEŞİKTAŞ KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş-Keçiörengücü maçı 15 Ocak Perşembe günü saat 20:30'da oynanacak.
BEŞİKTAŞ KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele ATV ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
SAKATLAR İYİLEŞTİ
Beşiktaş'ta sezonun ilk yarısının sonlarına doğru sakatlıklarından dolayı forma giyemeyen oyuncular, kupada şans bekleyecek.
Siyah-beyazlılarda kanat oyuncuları Cengiz Ünder ve Jota Silva ile forvet Mustafa Hekimoğlu, iyileşerek devre arasındaki Antalya kampında takımla çalışmalara katıldı.
EKSİKLER
Siyah-beyazlı takımda orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, Ankara Keçiörengücü'ne karşı forma giyemeyecek.
Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkesi Nijerya için ter döken Ndidi, müsabakada formasından uzak kalacak.
Öte yandan kendisine kulüp bulması istenen Necip Uysal da müsabaka kadrosunda yer almayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Kartal, Rashica, Cerny, Devrim, El Bilal Toure.
Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut, Oğuzcan Çalışkan, Wellington, Ali Dere, İshak, İbrahim Akdağ, Roshi, Halil Can, Haqi, Diouf.