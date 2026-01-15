Beşiktaş - Keçiörengücü maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. C Grubu'ndaki ilk maçında galip gelen Keçiörengücü, zorlu deplasmanda puan ve puanlar alarak gruptan çıkmanın hesaplarını yapıyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma için bekleyiş sürerken, Beşiktaş - Keçiörengücü maçının tarihi ve saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Beşiktaş - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş - Keçiörengücü maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...