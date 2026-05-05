Beşiktaş- Konyaspor maçı canlı izle: Beşiktaş- Konyaspor maçı hangi kanalda?
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka sebebiyle, Beşiktaş- Konyaspor mücadelesinin saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede kazanan taraf, adını finale yazdıracak. Bu sezon ligde iki takım arasında oynanan maçları siyah-beyazlılar 2-0 ve 2-1'lik skorlarla kazanmıştı. Peki, Beşiktaş- Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş- Konyaspor maçı canlı izle bilgisi...
Beşiktaş - Konyaspor maçı için nefesler tutuldu. Beşiktaş ve Konyaspor Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 9 kez karşı karşıya gelirken, iki takım da bu eşleşmelerde 3'er galibiyet alırken 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası'nı bugüne kadar 11 kez kaldırırken, Konya ekibi, 2016-2017 sezonunda finalde Başakşehir'i penaltı atışları sonucunda geçerek ilk kez kupaya uzanmıştı. Mücadele için bekleyiş sürerken, Beşiktaş- Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte Beşiktaş- Konyaspor maçı muhtemel 11'leri...
BEŞİKTAŞ- KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş- Konyaspor maçı 5 Mayıs Salı günü saat 20.30'da oynanacak.
BEŞİKTAŞ- KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ- KONYASPOR MAÇI İZLE
EKSİKLER
Beşiktaş'ta yarın oynanacak Konyaspor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor.
Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz, Konyaspor maçında sahadaki yerini alamayacak.
Öte yandan Gaziantep FK maçından önce dizindeki ağrıdan dolayı kadrodan çıkarılan Milot Rashica'nın durumu ise belirsizliğini koruyor.
KUPADA 9. RANDEVU
KUPA BAŞARILARI
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda daha önce 11 kez şampiyon oldu.
Konya ekibi, 2016-2017 sezonunda finalde Başakşehir'i penaltı atışları sonucunda geçti ve ilk kez kupaya uzandı.
Siyah-beyazlılar, kupayı 12. kez kazanmayı hedefliyor. Konyaspor ise tarihinde bu başarıyı ikinci kez tekrarlamak istiyor.
11'LER BELLİ OLDU
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Asslani, Orkun, Olaitan, El Bilal, Oh.
Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Adil, Nagalo, Berkan, Marko, Melih, Deniz Türüç, Bardhi, Diogo, Muleka.