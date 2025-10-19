Beşiktaş, Konyaspor mesaisine başladı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta konuk olacağı Konyaspor mücadelesinin hazırlıklarına başladı.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta 22 Ekim Çarşamba günü TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Gençlerbirliği maçında görev yapan oyuncular salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın devam edecek.