Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkan Adayı Ahmet Ürkmezgil'den birlik ve beraberlik vurgusu!

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu başkanlığına adaylığını açıklayan Ahmet Ürkmezgil, siyah-beyazlı camianın birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu vurgulayarak yeni bir sayfa açmak istediklerini söyledi.

Siyah-beyazlı kulüpte 7 yıl genel sekreterlik görevi yapan Ürkmezgil, Tüpraş Stadı'nda bulunan bir restoranda düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Divan başkanlık adaylığında sekiz üye ile yola çıktıklarını belirten Ürkmezgil, "Profesyonel futbolcu geçmişim, genel sekreterlik birikimim ve iş hayatındaki kimliğimle divan başkan adaylığıyla karşınızdayım. Beşiktaş'ın yaşattığı sarsılmaz değerlere, 122 yıllık mazisine sahip çıkmak ve geleceğine yöne vermek için bu kutsal göreve talip olduğumuzu açıklıyorum. Beşiktaşlılık bir duruştur, ahlaktır, kültürdür. Bu kültür sadece kupalar değil, dayanışma, sadakat, vefa ve karakter bırakmıştır. Bize düşen görev bu değerleri daha da yüceltmek. İçinde bulunduğumuz dönemde her zamankinden daha fazla birlik, beraberliğe ve huzura ihtiyaç var." diye konuştu.