Beşiktaş Kulübünde BJK Plaza Gayrimenkul Yatırımcı Buluşması yapıldı!

Beşiktaş Kulübünün gayrimenkul varlıklarından BJK Plaza'nın kiralama modeliyle değerlendirileceği ihale süreci öncesinde yatırımcı buluşması etkinliği düzenlendi.

Akaretler'de yer alan BJK Plaza'nın bahçesinde düzenlenen etkinliğe Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Asbaşkan ve İcra Kurulu Başkanı Murat Kılıç, Genel Sekreter Uğur Fora, Sayman ve Voleybol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Abraş, Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zahide Esra Sayın, Gayrimenkul ve Yatırımlar ile Kadın Futbol ve Jimnastik Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu, yatırımcılar ve iş dünyasının önde gelen temsilcileri katıldı.

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BJK Plaza'nın güçlendirme çalışmalarıyla güncel deprem yönetmeliğine uygun hale getirildiğini aktaran Uğur Fora, "İstanbul'un en değerli noktalarından biri olan Akaretler'de konumlanan BJK Plaza, yalnızca bulunduğu konumla değil; modern yapısı, güçlü fiziksel altyapısı ve uzun vadeli gelir üretme potansiyeliyle de önemli bir yatırım fırsatı sunmaktadır. Buluşmamızın amacı, BJK Plaza'nın sahip olduğu potansiyeli sizlerle paylaşmak, yatırım fırsatlarını birlikte değerlendirmek ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek kiralama sürecine ilişkin vizyonumuzu aktarmaktır." diye konuştu.

Beşiktaş Kulübünün ekonomik olarak geleceğini güçlendirecek sürdürülebilir adımlar atmak istediklerini belirten Fora, "Stratejik varlıklarımızı etkin şekilde değerlendirerek kalıcı gelir kaynakları oluşturmak ve kulübümüzün finansal bağımsızlığını güçlendirmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. BJK Plaza için yürüttüğümüz bu süreç de tam olarak bu anlayışın bir sonucudur. İnanıyoruz ki doğru iş birlikleri ve güçlü yatırımcılarla kurulacak ortak değer, hem kulübümüz hem de yatırımcılarımız açısından uzun vadeli ve sürdürülebilir bir başarı hikayesine dönüşecektir." ifadelerini kullandı.

Uğur Fora'nın konuşmasının ardından BJK Plaza'nın sunduğu yatırım fırsatlarıyla kulübün sürdürülebilir finansal başarı vizyonu, yatırımcılar ve iş dünyasının temsilcileriyle paylaşıldı.