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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Beşiktaş kupa maçına hazır! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş kupa maçına hazır!

        Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun ilk maçında Sivasspor'a konuk olacak Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 14:59 Güncelleme: 06.01.2025 - 15:00
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        Beşiktaş kupa maçına hazır!
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        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda yarın Net Global Sivasspor ile deplasmanda yapacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı.

        Top kapma organizasyonlarıyla devam eden idman, çift kale taktik maçla sona erdi.

        Siyah-beyazlı kafile, saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Sivas'a hareket edecek.

        BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

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