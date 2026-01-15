Habertürk
        Beşiktaş kupada Ankara Keçiörengücü karşısında: İşte muhtemel 11'ler!

        Beşiktaş kupada Ankara Keçiörengücü karşısında: İşte muhtemel 11'ler!

        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası ikinci hafta maçında bu akşam sahasında 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası'nın ilk haftasında derbide Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. C Grubu'ndaki ilk maçında galip gelen Ankara temsilcisi de İstanbul'dan puan ya da puanlarla dönerek gruptan çıkma adına önemli bir adım atmanın peşinde. İşte mücadeleye dair detaylar ve muhtemel 11'ler...

        15.01.2026 - 10:04
        1

        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek.

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

        Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği müsabaka, ATV'den canlı yayınlanacak.

        Siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası'nın ilk haftasında derbide Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Yeni yılın ilk resmi maçında Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak Beşiktaş, kazanarak kupada 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

        C Grubu'ndaki ilk maçında galip gelen Ankara temsilcisi de İstanbul'dan puan ya da puanlarla dönerek gruptan çıkma adına önemli bir adım atmanın peşinde.

        2

        EKSİKLER

        Siyah-beyazlı takımda orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, Ankara Keçiörengücü'ne karşı forma giyemeyecek.

        Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkesi Nijerya için ter döken Ndidi, müsabakada formasından uzak kalacak.

        Öte yandan kendisine kulüp bulması istenen Necip Uysal da müsabaka kadrosunda yer almayacak.

        3

        AYRILIKLAR

        Beşiktaş'ta sezona verilen arada 4 oyuncuyla yollar ayrıldı.

        Siyah-beyazlı takımda devre arasında kaleci Mert Günok'un yanı sıra savunma oyuncuları Gabriel Paulista, Jonas Svensson ve David Jurasek ile yol ayrımına gidildi.

        4

        SAKATLAR İYİLEŞTİ

        Beşiktaş'ta sezonun ilk yarısının sonlarına doğru sakatlıklarından dolayı forma giyemeyen oyuncular, kupada şans bekleyecek.

        Siyah-beyazlılarda kanat oyuncuları Cengiz Ünder ve Jota Silva ile forvet Mustafa Hekimoğlu, iyileşerek devre arasındaki Antalya kampında takımla çalışmalara katıldı.

        5

        MUHTEMEL 11'LER

        Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Kartal, Rashica, Cerny, Devrim, El Bilal Toure.

        6

        Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut, Oğuzcan Çalışkan, Wellington, Ali Dere, İshak, İbrahim Akdağ, Roshi, Halil Can, Haqi, Diouf.

