        Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Lausanne-Sport ile karşı karşıya geliyor. İsviçre'de oynanan ilk maçta rakibi ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, rövanş mücadelesinde rakibini eleyerek Konferans Ligi'ne kalmak istiyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde, Beşiktaş - Lausanne karşılaşmasının maç saati ve yayıncı kuruluşu taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Beşiktaş – Lausanne maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Beşiktaş – Lausanne maçı canlı izle ekranı...

        Giriş: 28.08.2025 - 19:05 Güncelleme: 28.08.2025 - 19:05
        SHOW TV canlı izle... Beşiktaş - Lausanne maçı için nefesler tutuldu. Temsilcimiz bugüne kadar Avrupa'da oynadığı 257 maçta 97 galibiyet, 50 beraberlik, 110 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlılar, her türlü galibiyette tur atlayan taraf olacak. Berabere bitmesi durumunda maç uzatmalara gidecek, her türlü mağlubiyette Avrupa'ya veda edecek. Peki, Beşiktaş – Lausanne maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?" İşte Beşiktaş - Lausanne maçı Show TV canlı izle sayfası...

        BEŞİKTAŞ - LAUSANNE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Beşiktaş - Lausanne Sport maçı 28 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

        BEŞİKTAŞ - LAUSANNE RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maç SHOW TV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        SHOW TV CANLI İZLE EKRANI

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, Show TV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        SHOW TV CANLI YAYIN İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        MUHTEMEL 11'LER

        Beşiktaş: Ersin, Emirhan, Paulista, Uduokhai, Taylan Bulut, Ndidi, Orkun Kökçü, Jurasek, Joao Mario, Rafa Silva, Abraham

        Lausanne Sport: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekweiry, Diakite, Sene

