Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi play-off turu Beşiktaş - Lugano rövanş maçı hangi kanalda?

        Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Lugano rövanş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'de Lugano ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-3 beraberlikle tamamlayan siyah-beyazlılar, turu İstanbul'a bıraktı. Şimdi tüm gözler rövanş maçına çevrildi. Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Lugano'yu konuk edecek. Kara Kartal, rakibini elemesi halinde 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak Avrupa Ligi bileti alacak. Peki Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Lugano rövanş maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 09:53 Güncelleme: 29.08.2024 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Beşiktaş- Lugano maçı için heyecan dorukta. Siyah beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında karşılaştığı İsviçre ekibi Lugano ile 3-3 berabere kaldı. Şimdi tüm gözler İstanbul’da oynanacak rövanş müsabakasında. Kara Kartal, taraftarının önünde Lugano’yu yenerek tur atlama hesapları yapıyor. Rakibine üstünlük sağlayacak taraf UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına geçecek. Elenen takım ise Avrupa macerasını UEFA Konferans Ligi'nde sürdürecek. Peki, Beşiktaş- Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte BJK Avrupa Ligi maçı canlı yayın kanalı ve saati…

        2

        BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş karşılaşmasında Lugano ile karşı karşıya geliyor.

        Beşiktaş - Lugano maçı, 29 Ağustos 2024 Perşembe günü yani bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

        Heyecan dolu karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

        3

        BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI KANALDA?

        Beşiktaş - Lugano maçı, EXXEN platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        Müsabakayı Romanyalı hakem Radu Petrescu yönetecek. Petrescu'nun yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ile Mircea Mihail Grigoriu yapacak.

        Marcel Birsan'ın dördüncü hakemliği üstleneceği karşılaşmada Catalin Popa VAR, Andrei Chivulete ise AVAR olacak görev alacak.

        4

        MUHTEMEL 11'LER

        Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Semih Kılıçsoy, Immobile.

        Lugano:

        5

        BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

        Siyah-beyazlılar 1-0, 2-1, 2-0, 3-1, 3-2… gibi her türlü galibiyette adını Avrupa Ligi’ne yazdıracak.

        Karşılaşmanın beraberlikle tamamlanması durumunda ise önce 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Eşitlik bozulmadığı durumda ise tur atlayacak takımı seri penaltı atışları belirleyecek.

        Beşiktaş, 90 dakika sonucunda kaybetmesi durumunda Avrupa Ligi’ne veda edecek ve Konferans Ligi’nde yer alacak.

        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        İstanbul'da taksi bilmecesi! 2 bin 500 taksi kararı
        İstanbul'da taksi bilmecesi! 2 bin 500 taksi kararı
        Tartıştığı babasını döverek öldürdü
        Tartıştığı babasını döverek öldürdü
        James Webb'den yeni kare: 6 "başıboş gezegen" keşfedildi
        James Webb'den yeni kare: 6 "başıboş gezegen" keşfedildi
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        Bakan Uraloğlu: Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız
        Bakan Uraloğlu: Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız
        Ferdi Tayfur'dan kızına suç duyurusu
        Ferdi Tayfur'dan kızına suç duyurusu
        3 bölgeye sağanak yağmur uyarısı
        3 bölgeye sağanak yağmur uyarısı
        Bilet iddialarına ilişkin açıklama
        Bilet iddialarına ilişkin açıklama
        Vatandaş vergi borcunu kartla ödüyor
        Vatandaş vergi borcunu kartla ödüyor
        İsrail'den "terör" itirafı
        İsrail'den "terör" itirafı
        Renkli güneş kremleri gerçekten koruyor mu?
        Renkli güneş kremleri gerçekten koruyor mu?
        Kaybolan şarkıların özgürlük savaşçısı
        Kaybolan şarkıların özgürlük savaşçısı
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        Durov serbest bırakıldı
        Durov serbest bırakıldı
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Habertürk TV'ye özel açıklamalar
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Habertürk TV'ye özel açıklamalar