Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 sezonunda heyecanla beklenen Beşiktaş - Malmö karşılaşması için geri sayım sürüyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş'ın gruptaki kritik mücadelesinin tarih ve saatini merak ederken, yayın bilgileri de futbolseverlerin radarında. Beşiktaş, Malmö karşısında galibiyet alarak grupta avantaj yakalamayı hedefliyor. Zorlu mücadele, futbol tutkunlarına keyifli anlar yaşatacak. Maçın hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacağına dair detaylar ise haberimizde...
Beşiktaş ile Malmö arasında oynanacak kritik karşılaşma için heyecan artıyor. Beşiktaş taraftarları, bu önemli maçın yayın saati ve kanalı hakkında bilgi sahibi olmak için sabırsızlanıyor. Siyah-beyazlı ekip, Malmö deplasmanında alacağı sonuçla Avrupa'daki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. Taraftarlar, maçın tarihini ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için sorgulamalar yapıyor. Peki, Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar...
BEŞİKTAŞ - MALMÖ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş - Malmö maçı 6 Kasım 2024 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 18.30'da başlayacak.
BEŞİKTAŞ - MALMÖ MAÇI MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Karşılaşmanın TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.