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Beşiktaş, Nathan Redmond'ı kadroda tutmak istiyor

Beşiktaş’ta son haftaların en formda ismi Nathan Redmond oldu. Siyah-beyazlılar, sezon sonu sözleşmesi bitecek İngiliz futbolcuyu takımda tutmak istiyor.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Beşiktaş, Nathan Redmond'ı kadroda tutmak istiyor

    Beşiktaş’ta Nathan Redmond başarılı grafiğiyle ile göz doldurdu. Son haftaların en formda ismi olan İngiliz oyuncu, teknik heyetin yüzünü güldürdü.

     
  • Beşiktaş, Nathan Redmond'ı kadroda tutmak istiyor

    29 yaşındaki futbolcu, son 5 maçta 4 kez fileleri sarstı, 3 de gol pası verdi.

     
  • Beşiktaş, Nathan Redmond'ı kadroda tutmak istiyor

    Fenerbahçe derbisinde, sonradan oyuna girip 3 asist ve 1 golle yıldızlaşan Redmond, Galatasaray maçında da teknik direktör Şenol Güneş'in en büyük kozlarından biri olacak.
  • Beşiktaş, Nathan Redmond'ı kadroda tutmak istiyor

    Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Redmond’ın takımda kalmasını istiyor.
  • Beşiktaş, Nathan Redmond'ı kadroda tutmak istiyor

    Şu ana kadar yapılan görüşmelerde sezon sonu işaret edildi. Ancak, yönetim sezonun bitmesini beklemeden İngiliz futbolcuyla nikah tazelemek istiyor.

     
  • Beşiktaş, Nathan Redmond'ı kadroda tutmak istiyor

    Yönetim, Redmond'a 1 milyon 300 bin avro maaşla 2+1 yıllık sözleşme imzalatmayı hedefliyor.
  • Beşiktaş, Nathan Redmond'ı kadroda tutmak istiyor

    Redmond, Beşiktaş formasıyla çıktığı 25 maçta 6 kez fileleri sarstı, 6 da gol pası verdi.

     
  • Beşiktaş, Nathan Redmond'ı kadroda tutmak istiyor

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