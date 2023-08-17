Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı saat kaçta hangi kanalda?

Siyah-beyazlı ekip; galip gelmesi, berabere kalması ve tek farkla mağlup olması halinde play-off turuna yükselecek. Karşılaşmayı Neftçi'nin 2 farklı skorla kazanması durumunda uzatmalara gidilecek. Azerbaycan temsilcisi ise sahadan 3 ve üzeri farklı skorla galip ayrılması halinde adını play-off turuna yazdıracak.

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TEK EKSİK GHEZZAL

Beşiktaş'ta Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, Neftçi karşısında görev yapamayacak. Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan Cenk Tosun, teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde bu sezon ilk kez forma giyecek. Kart cezasını tamamlayan Arthur Masuaku da yarın sahada olabilecek. Yeni transfer Ante Rebic ise ilk kez Beşiktaş Stadı'nda siyah-beyazlı taraftarların önünde maça çıkacak.