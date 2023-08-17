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        Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı saat kaçta hangi kanalda?

        Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Azerbaycan ekibi Neftçi'yi konuk edecek. Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte son gelişmeler ve muhtemel 11...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 10:14
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        Beşiktaş Futbol Takımı, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında bugün Azerbaycan ekibi Neftçi'yi konuk edecek.

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        Beşiktaş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetecek. Mücadele TRT Spor'dan ekranlara gelecek.

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        Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan ilk mücadeleyi Vincent Aboubakar, Jackson Muleka ve Salih Uçan'ın kaydettiği gollerle 3-1 kazanan Beşiktaş, adını play-off turuna yazdırmaya çalışacak.

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        NASIL TUR ATLAR?

        Siyah-beyazlı ekip; galip gelmesi, berabere kalması ve tek farkla mağlup olması halinde play-off turuna yükselecek. Karşılaşmayı Neftçi'nin 2 farklı skorla kazanması durumunda uzatmalara gidilecek. Azerbaycan temsilcisi ise sahadan 3 ve üzeri farklı skorla galip ayrılması halinde adını play-off turuna yazdıracak.

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        Beşiktaş, turu geçmesi durumda play-off'ta Aris (Yunanistan)-Dinamo Kiev (Ukrayna) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

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        TEK EKSİK GHEZZAL

        Beşiktaş'ta Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, Neftçi karşısında görev yapamayacak. Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan Cenk Tosun, teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde bu sezon ilk kez forma giyecek. Kart cezasını tamamlayan Arthur Masuaku da yarın sahada olabilecek. Yeni transfer Ante Rebic ise ilk kez Beşiktaş Stadı'nda siyah-beyazlı taraftarların önünde maça çıkacak.

        7

        Mert

        8

        Rosier

        9

        Necip Uysal

        10

        Amartey

        11

        Masuaku

        12

        Onana

        13

        Salih

        14

        Gedson

        15

        Onur Bulut

        16

        Rebic

        17

        Aboubakar

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