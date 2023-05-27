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Beşiktaş, Salih Uçan ile sözleşme imzalamak istiyor

Süper Lig'in 3 büyük takımı arasından bu sezon en çok skor katkısı veren merkez orta saha oyuncusu Salih Uçan'ın gelecek yıl sona erecek sözleşmesi için siyah beyazlı takım görüşmelere başladı.

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DHA
  • Beşiktaş, Salih Uçan ile sözleşme imzalamak istiyor

    Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken Salih Uçan'ın sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyon kullanılmış ve tecrübeli orta saha oyuncusunun bu sezon sonunda sona erecek sözleşmesi gelecek yıla kadar uzatılmıştı. 
  • Beşiktaş, Salih Uçan ile sözleşme imzalamak istiyor

    Siyah-beyazlılarda, şu ana kadar 3 gol atıp, 7 de asist yapan Salih Uçan, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın ardından Redmond ile birlikte Beşiktaş'ın en çok gol katkısı veren 3'üncü ismi oldu. 
  • Beşiktaş, Salih Uçan ile sözleşme imzalamak istiyor

    Öte yandan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 büyük kulüpte bu sezon şu ana kadar en fazla skor katkısı yapan merkez orta saha oyuncusu durumunda. 
  • Beşiktaş, Salih Uçan ile sözleşme imzalamak istiyor

    PERFORMANSINA GÜNEŞ ETKİSİ

    Salih Uçan'ın bu sezon gösterdiği performansta teknik direktör Şenol Güneş'in etkisi de büyük oldu. 
  • Beşiktaş, Salih Uçan ile sözleşme imzalamak istiyor

    Ligin ilk 11 haftasında Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş'ta 1 gol, 1 asist yapan Salih Uçan, Şenol Güneş'in siyah-beyazlı ekibin başına geçmesinin ardından performansını katladı. 
  • Beşiktaş, Salih Uçan ile sözleşme imzalamak istiyor

    Şenol Güneş'in vazgeçilmez isimlerinden olan Salih Uçan, bu periyotta 2 gol, 6 asistlik performans göstererek tecrübeli teknik adamın güvenini boşa çıkartmadı.
  • Beşiktaş, Salih Uçan ile sözleşme imzalamak istiyor

    KATKISI BÜYÜK, KAZANCI KÜÇÜK  

    Siyah beyazlı takımın orta sahasındaki önemli parçalarından birisi olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, şu anda 400 bin Euro seviyelerinde bir kazanca sahipken şampiyonluk yarışındaki diğer takımlarda ise orta saha oyuncularının maaşları dikkat çekti. 
  • Beşiktaş, Salih Uçan ile sözleşme imzalamak istiyor

    Bu sene Fenerbahçe ile 42 maçta görev yapan ve bu karşılaşmalarda 4 asist yapan Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian Arao'nun yıllık kazancı 1.5 milyon Euro civarında. 
  • Beşiktaş, Salih Uçan ile sözleşme imzalamak istiyor

    Galatasaray formasıyla bu sezon 33 maçta görev alıp; 3 gol, 5 asistlik performans gösteren Sergio Oliveira'nın yıllık kazancı ise 2 milyon 750 bin Euro.
  • Beşiktaş, Salih Uçan ile sözleşme imzalamak istiyor

    Tecrübeli orta saha oyuncusunun gösterdiği performanstan memnun olan siyah-beyazlılar, Salih Uçan'ı kadroda tutmak istiyor. 
  • Beşiktaş, Salih Uçan ile sözleşme imzalamak istiyor

    Salih Uçan'ın sözleşmesinin uzatılması konusunda görüşmeler devam ederken, tecrübeli futbolcunun yıllık maaşının da orta alandaki partnerlerinin maaş seviyesi olan 1.5 milyon Euro'ya çekilmesi bekleniyor.
  • Beşiktaş, Salih Uçan ile sözleşme imzalamak istiyor

    BONSERVİSSİZ GELDİ

    Yıldız futbolcu, 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında Alanyaspor'da forma giymiş ve gösterdiği 4 gol, 11 asistlik performansıyla Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu. 

     
  • Beşiktaş, Salih Uçan ile sözleşme imzalamak istiyor

    Siyah-beyazlılar, o dönemde serbest durumda olan Salih Uçan için bonservis bedeli ödememişti. 
  • Beşiktaş, Salih Uçan ile sözleşme imzalamak istiyor

    Bonservissiz şekilde Beşiktaş'a gelen tecrübeli futbolcu bu sezon takımına önemli katkı sağladı.

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