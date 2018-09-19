Beşiktaş ile Sarpsborg, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda karşı karşıya gelecek. Avrupa'daki son 17 iç saha maçında 8 galibiyet ve 7 beraberlik alırken, 2 karşılaşmadan mağlup ayrılan Beşiktaş, evinde konuk edeceği rakibini yenerek 3 puanı kapmak isteyecek. Peki, Beşiktaş - Sarpsborg maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte Beşiktaş - Sarpsborg karşılaşmasının detayları...

BEŞİKTAŞ - SARPSBORG MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş, I Grubu'ndaki ilk maçında Norveç'in Sarpsborg takımını konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak müsabakayı Macar hakem Tamas Bognar yönetecek. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı henüz açıklanmadı. Yayıncı kuruluş belli olduğu zaman haberimizin içeriğinde yer alacak.

BEŞİKTAŞ, AVRUPA KUPALARINDA 211. MAÇINA ÇIKIYOR

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında yarın Norveç'in Sarpsborg ekibini konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 211. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 210 maçta rakiplerine 81 kez üstünlük kurdu. 84 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 45 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 279 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 297 gol gördü.

"KUPA 2"DE 109. MAÇI

Siyah-beyazlılar, Sarpsborg mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 109. kez sahada yer alacak.

Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 108 maç yapan siyah-beyazlı ekip; 50 galibiyet, 22 beraberlik ve 36 mağlubiyet aldı.

Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 173 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 128 gol gördü.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA PERFORMANSI

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

Organizasyon G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi 82 27 19 36 85 131 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 108 50 22 36 173 128 Toplam 210 81 45 84 279 297

3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.

Beşiktaş, Avrupa'daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

8. KEZ GRUPLARDA MÜCADELE EDECEK

Beşiktaş, daha önce UEFA Kupası adıyla yapılan ve daha sonra UEFA Avrupa Ligi ismiyle devam eden Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunda 8. kez grup aşamasında yer alacak.

Siyah-beyazlılar, bu kupada daha önce 5 kez ön elemeleri geçerek, 2 kez de direkt olarak grup aşamasında mücadele etti. 2004-2005, 2005-2006 ve 2006-2007 sezonlarında gruplarda mücadele eden Beşiktaş, üst üste 3 sezonda grubu 4. tamamlayarak Avrupa'ya veda etti.

2010-2011 sezonunda bir kez daha Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden siyah-beyazlı takım, 2. olarak üst tura yükseldi. Bir sonraki sezon yine bu organizasyonda grup aşamasında yer alan Beşiktaş, lider olarak adını 3. tura yazdırdı.

2014-2015'te yeniden Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele eden siyah-beyazlı ekip, lider olarak üst turda mücadele hakkı yakaladı. Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda ise Şenol Güneş yönetiminde yine grupta mücadele etti ancak 3. olarak Avrupa'ya veda etti.

NORVEÇ EKİPLERİYLE 9. MAÇ

Beşiktaş, Norveç ekipleriyle Avrupa kupalarında 9. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip, bu ülke temsilcileriyle daha önce oynadığı 8 maçta üçer galibiyet ve yenilgiyle, 2 beraberlik aldı.

Norveç takımlarına 11 gol atan Beşiktaş, kalesinde de 11 gol gördü.

Beşiktaş ile Sarpsborg, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek.

EN GOLCÜ OYUNCU OKTAY DERELİOĞLU

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle önde bulunuyor.

Beşiktaş'ta geçmiş sezonlarda forma giyen Bobo 12 golle ikinci sırada yer alırken, Cenk Tosun ile Ricardo Quaresma ise 11'er kez fileleri havalandırdı.

Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda Avrupa kupalarında Ryan Babel 6 gol atarken, Gökhan Töre ise 5 kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş'ta ayrıca Oğuzhan Özyakup 4, Cyle Larin 3, Mustafa Pektemek, Vagner Love, Pepe ve Tolgay Arslan ikişer, Adriano Correia, Necip Uysal, Caner Erkin, Jeremain Lens ile Gökhan Gönül birer kez Avrupa arenasında gol sevinci yaşadı.

EVİNDE KAYBETMİYOR

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk hafta müsabakasında yarın Vodafone Park'ta Norveç temsilcisi Sarpsborg ile karşılaşacak Beşiktaş, iç sahadaki son Avrupa maçlarında rakiplerine kolay geçit vermiyor.

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarındaki son 17 iç saha karşılaşmasında sadece 2 kez mağlup oldu. 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Belçika'nın Club Brugge takımına Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, geçen sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile Vodafone Park'ta yaptığı karşılaşmayı aynı skorla kaybetti.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında evinde yaptığı son 17 karşılaşmanın 8'ini ise kazandı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçların 7'sini de beraberlikle tamamladı.

Siyah-beyazlılar, evindeki son 3 iç saha karşılaşmasında da rakiplerine üstünlük kurdu.

Maç Organizasyon Sonuç Beşiktaş-Club Brugge UEFA Avrupa Ligi 1-3 Beşiktaş-Sporting Lisbon UEFA Avrupa Ligi 1-1 Beşiktaş-Lokomotiv Moskova UEFA Avrupa Ligi 1-1 Beşiktaş-Skenderbeu UEFA Avrupa Ligi 2-0 Beşiktaş-Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi 1-1 Beşiktaş-Napoli Şampiyonlar Ligi 1-1 Beşiktaş-Benfica Şampiyonlar Ligi 3-3 Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva UEFA Avrupa Ligi 2-1 Beşiktaş-Olympiakos UEFA Avrupa Ligi 4-1 Beşiktaş-Olym. Lyon UEFA Avrupa Ligi 2-1 Beşiktaş-Leipzig Şampiyonlar Ligi 2-0 Beşiktaş-Monaco Şampiyonlar Ligi 1-1 Beşiktaş-Porto Şampiyonlar Ligi 1-1 Beşiktaş-Bayern Münih Şampiyonlar Ligi 1-3 Beşiktaş-B36 Torshavn UEFA Avrupa Ligi 6-0 Beşiktaş-LASK Linz UEFA Avrupa Ligi 1-0 Beşiktaş-Partizan UEFA Avrupa Ligi 3-0

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