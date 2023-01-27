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Beşiktaş seriye bağladı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Vodafone Park'ta ağırladığı Alanyaspor'u 3-0 yenerek ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun rekor kırarken, Aboubakar 677 gün sonra Vodafone Park'a çıktı. 6 maç sonra 11'e dönen Dele Alli de 16 maçlık aranın ardından golle tanıştı.

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HABERTURK.COM / AA
  • Beşiktaş seriye bağladı!

    Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibini 3-0 mağlup etti.
  • Beşiktaş seriye bağladı!

    Cenk Tosun (2) ve Dele Alli'nin golleriyle puanını 38'e yükselten siyah-beyazlı ekip, ligde üst üste 5. galibiyetini alarak serisini devam ettirdi.
  • Beşiktaş seriye bağladı!

    Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından 8 lig maçına çıkan siyah-beyazlı ekip, bu süreçte 6 galibiyet, 1'er yenilgi ve beraberlik yaşadı.

     
  • Beşiktaş seriye bağladı!

    Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından 11 kişilik kadroda yer bulmaya başlayan ve golleriyle adından söz ettiren Cenk Tosun, Corendon Alanyaspor'u da boş geçmedi.
  • Beşiktaş seriye bağladı!

    Cenk Tosun, attığı iki golle Beşiktaş'ın galibiyetinde rol oynadı ve bu sezon ligdeki gol sayısını 8'e yükseltti.
  • Beşiktaş seriye bağladı!

    Karşılaşmanın 18. dakikasında kaleci Runarsson'un Cenk Tosun'a müdahalesinin ardından hakem, penaltı noktasını gösterdi. Cenk Tosun, kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Cenk, 50. dakikada ise kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.
  • Beşiktaş seriye bağladı!

    Güneş'ten önce tek golünü 10. haftadaki Trabzonspor maçında atan 31 yaşındaki futbolcu, Güneş sonrası HangiKredi Ümraniyespor (2), Galatasaray, Kasımpaşa, Arabam.com Konyaspor ve Corendon Alanyaspor (2) karşılaşmalarında gol sevinci yaşadı.
  • Beşiktaş seriye bağladı!

    Ziraat Türkiye Kupası'nda da Şanlıurfaspor (2) ve MKE Ankaragücü maçlarını boş geçmeyen Cenk, toplamda 11 gole ulaştı.
  • Beşiktaş seriye bağladı!

    Cenk Tosun, iç sahada attığı gollerle Vodafone Park'ta en fazla gol atan Beşiktaşlı futbolcu oldu. Siyah-beyazlı oyuncu, Dolmabahçe'deki gol sayısını 25'e yükseltti.
  • Beşiktaş seriye bağladı!

    Beşiktaş'ın yeni golcüsü Vincent Aboubakar'ın 677 gün sonra sahne aldığı Vodafone Park'ta yaşadığı gol sevinci kısa sürdü.
  • Beşiktaş seriye bağladı!

    Maçın 36. dakikasında kaleci Mert Günok'un gönderdiği uzun topla ceza sahasına giren Muleka'nın pasıyla ceza sahası dışından şık bir aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderen Aboubakar'ın golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
  • Beşiktaş seriye bağladı!

    Beşiktaş'ın bu sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli, haftalar sonra siyah-beyazlı formayla gol sevinci yaşadı.
  • Beşiktaş seriye bağladı!

    Ligin 4. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanan mücadelede ilk kez siyah-beyazlı formayı giyen Dele Alli, 5. haftada MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynanan karşılaşmada ilk golünü kaydetmişti.
  • Beşiktaş seriye bağladı!

    Daha sonra sakatlık ve teknik adam tercihiyle 6 maçta görev yapamayan Dele Alli, 6 karşılaşma sonra 11 kişilik kadroda yer bulduğu müsabakada takımının üçüncü, kendisinin de Beşiktaş formasıyla ikinci golünü attı.
  • Beşiktaş seriye bağladı!

    Daha önceki maçlarda oyundan çıkarken ıslıklanarak protesto edilen Dele Alli, 85. dakikada yerini Kerim Atakan Kesgin'e bırakırken siyah-beyazlı taraftarların alkışını aldı.
  • Beşiktaş seriye bağladı!

    Karşılaşmanın 69. dakikasında Alanyaspor penaltı kazandı.
  • Beşiktaş seriye bağladı!

    Ceza sahası içinde Masuaku ile Candeias arasında yaşanan pozisyon sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterirken, Masuaku'ya da sarı kart verdi.
  • Beşiktaş seriye bağladı!

    Daha sonra VAR merkezinden yapılan uyarı sonrası Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonu monitörden izleyerek penaltı kararını ve sarı kartı iptal etti.
  • Beşiktaş seriye bağladı!

    Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından kaleyi Ersin Destanoğlu'ndan alan Mert Günok, yaptığı kurtarışlarla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
  • Beşiktaş seriye bağladı!

    Alanyaspor'un yakaladığı net pozisyonlarda kalesini gole kapatan Mert Günok, Yukatel Kayserispor maçından sonra Alanyaspor mücadelesinde de gol yemedi.
  • Beşiktaş seriye bağladı!

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