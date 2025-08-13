Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. &ouml;n eleme turun r&ouml;vanşında yarın İrlanda temsilcisi St. Patrick s ile oynayacağı ma&ccedil;ın hazırlıklarını tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri nde 15 dakikası basına a&ccedil;ık antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, ısınma hareketleri sonrasında 5 e 2 pas ve top kapma &ccedil;alışmaları ger&ccedil;ekleştirdi. Siyah-beyazlı ekibin, idmanın basına kapalı b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde taktik &ccedil;alıştığı &ouml;ğrenildi. Tedavilerine devam edilen Fahri Kerem Ay ve Jean Onana, antrenmana katılmadı.