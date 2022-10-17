Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'la sahasında 2-2 berabere kaldı. Kritik maçta 2 kez geriye düşen siyah-beyazlılar, 2-2'lik eşitliği bulsa da oyun ve sonuç taraftarı yine tatmin etmedi. Son düdükle beraber Vodafone Park'ta "Ismael istifa" tezahüratları yankılanırken "Sergen Yalçın" sesleri de yükseldi.

ZİRVEDEN KOPMUYOR AMA... Siyah-beyazlılar, lider Adana Demirspor'un 2 puan gerisinde 19 puanla haftayı kapatsa da Ismael'e eleştiriler uzun süredir devam ediyor. Fransız teknik adama yönelik tepkilerde ise 5 madde öne çıkıyor.

1- HÜCUMDA TIKANIKLIK AŞILAMIYOR Süper Lig'e ilk 5 maçta çok iyi bir giriş yapan Beşiktaş, 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken rakip kalelere de 14 gol göndermişti. Siyah-beyazlılar buna karşılık 8 gol yemişti. Sonraki 5 maçta ise kritik fikstürle beraber Beşiktaş'ın hücumu tıkandı. Kartal 5 maçta sadece 1 kez kazanabilirken 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Kartal 5 maçta 5 gol atarken kalesinde de 5 gol gördü. Weghorst, 3 maçtır suskun kalırken Ismael, hücumda B planı olmadığı için eleştiriliyor.

2- BÜYÜK MAÇLARDA GALİBİYET YOK Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in Süper Lig'de şampiyon olan takımlara karşı galibiyet hasreti devam etti. Fransız hoca, geçen sezondan bu yana iki Fenerbahçe ve iki Trabzonspor maçlarında 4 beraberlik alırken Başakşehir'e de evinde kaybetti. Ismael bu sezon direkt rakibi olacak takımlara hem de evinde 7 puan bıraktı.

3- KADRO VE DEĞİŞİKLİKLER TARTIŞILIYOR Ismael'in Trabzonspor maçında Gedson'u kesip Dele Alli ile başlaması ve İngiliz oyuncuya uzun süre sabretmesi de tartışıldı. Keza Wout Weghorst 3 maçtır suskun kalırken Cenk Tosun'un sezon başından beri çok az şans bulması da eleştirilen başka bir nokta oldu. Öyle ki Vodafone Park'ta "Ismael uyuma değişiklik yapsana" tezahüratı, Trabzonspor maçında bu sezon 3. kez yükselirken ardından Cenk Tosun hamlesi ve gol gelmişti. Fenerbahçe maçında da "Ghezzal" tezahüratları sonrası Cezayirli yıldız oyuna girmiş ve Beşiktaş hücumda son 20 dakikada daha etkili olmuştu.

4 - İKİNCİ YARILARDA DÜŞÜŞ BAŞLIYOR Beşiktaş'ta Ismael'in eleştirildiği en önemli konuların başında ikinci yarı performansları geliyor. İlk yarıda etkili gözüken siyah-beyazlıların skoru almasının ardından ikinci devrede temposu azalıyor. Giresunspor maçında galibiyete rağmen son anlarda stres yaşayan Kartal, attığı 19 golün 14'ünü ilk yarılarda kaydederken sadece 5'ini ikinci yarılarda attı. Beşiktaş yediği 12 golün yarısını ise ikinci yarılarda yerken 7 puan kaybetti.

5- İÇ SAHA AVANTAJI KAYBOLUYOR! Beşiktaş'ta Valerien Ismael, deplasmanda daha fazla puan toplarken iç sahada ise önemli kayıplar yaşamaya devam ediyor. Geldiğinden bu yana 18 maça çıkan Fransız hoca, 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Ismael döneminde deplasmanda 8 maçta 4 galibiyet ve 4 beraberlik alan Beşiktaş evinde ise 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Deplasmanda 2.5 puan ortalaması yakalayan Beşiktaş, iç sahada ise 1.80'lik ortalama tutturdu. Beşiktaş'ın iç sahada oynadığı Fenerbahçe, Başakşehir, Trabzonspor maçlarında 2 beraberlik ve 1 yenilgi alırken önemli rakiplerden 7 puanlık kayıp yaşadı.