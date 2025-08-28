Beşiktaş'ta Al Musrati, İtalya yolcusu!
Beşiktaş, Libyalı orta saha oyuncusu Al Musrati ile yollarını ayırıyor. Siyah-Beyazlılar, Musrati'nin kiralanması konusunda Verona ile anlaşmaya vardı.
Giriş: 28.08.2025 - 13:44 Güncelleme: 28.08.2025 - 13:44
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Dün Alex Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda Al Musrati de takıma veda ediyor.
Beşiktaş, Musrati'nin kiralanması konusunda Verona ile anlaşmaya vardı.
Verona, Al Musrati'yi 7 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladı.