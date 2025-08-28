Habertürk
        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'ta Al Musrati, İtalya yolcusu! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ta Al Musrati, İtalya yolcusu!

        Beşiktaş, Libyalı orta saha oyuncusu Al Musrati ile yollarını ayırıyor. Siyah-Beyazlılar, Musrati'nin kiralanması konusunda Verona ile anlaşmaya vardı.

        Giriş: 28.08.2025 - 13:44 Güncelleme: 28.08.2025 - 13:44
        1

        Beşiktaş'ta bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Dün Alex Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda Al Musrati de takıma veda ediyor.

        2

        Beşiktaş, Musrati'nin kiralanması konusunda Verona ile anlaşmaya vardı.

        3

        Verona, Al Musrati'yi 7 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladı.

        4

        Al Musrati'nin sağlık kontrollerinden geçmek üzere yarın İtalya'ya gitmesi bekleniyor.

        5

        Geçen sezonu Monaco'da kiralık geçiren Al Musrati, Beşiktaş formasıyla 38 karşılaşmada süre aldı. Tecrübeli futbolcu, bu maçlarda siyah-beyazlılara 3 gollük katkı verdi.

        6
