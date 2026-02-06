Beşiktaş'ta Alanyaspor hazırlıkları başladı!

Kağıthane'de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı: Gözümü hastanede açtım hatırlamıyorum

KAĞITHANE'de yürüyerek evine giden berber Kenan Pala'ya (56), yolun karşısına geçtiği sırada hızla ilerleyen Batuhan Y.'nin kullandığı motosiklet çarptı. Kaza sırasında yola savrulan Pala, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Tedavisinin ardından taburcu ol... Daha Fazla Göster KAĞITHANE'de yürüyerek evine giden berber Kenan Pala'ya (56), yolun karşısına geçtiği sırada hızla ilerleyen Batuhan Y.'nin kullandığı motosiklet çarptı. Kaza sırasında yola savrulan Pala, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Tedavisinin ardından taburcu olan Batuhan Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sürücünün ifadesinde, "Kaza gerçekleştikten sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü hastanede açtım. Yaşanan kazadan dolayı üzgünüm. Böyle birşey yaşanmasını istemezdim" dediği öğrenildi. Daha Az Göster