        Beşiktaş'ta Alanyaspor hazırlıkları başladı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Alanyaspor hazırlıkları başladı!

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Giriş: 06.02.2026 - 15:10 Güncelleme: 06.02.2026 - 15:10
        Beşiktaş'ta Alanyaspor hazırlıkları başladı!
        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

        Kocaelispor ile dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma, pas ve koşu çalışmasıyla başladıkları antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.

