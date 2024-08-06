Emrecan Uzunhan, Antalyaspor'da
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emrecan Uzunhan, kiralık olarak Antalyaspor ile sözleşme imzaladı.
Antalyaspor'dan yapılan açıklamada, "Antalyasporumuz, daha önce de takımımızda forma giyen Emrecan Uzunhan ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Beşiktaş ise "Profesyonel futbolcumuz Emrecan Uzunhan, 2024-25 sezonu sonuna kadar Antalyaspor'a geçici transfer olmuştur.
Emrecan Uzunhan'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.