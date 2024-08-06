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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Emrecan Uzunhan, Antalyaspor'da - Beşiktaş Haberleri

        Emrecan Uzunhan, Antalyaspor'da

        Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emrecan Uzunhan, kiralık olarak Antalyaspor ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.08.2024 - 20:52 Güncelleme: 06.08.2024 - 20:52
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        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı
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        Antalyaspor'dan yapılan açıklamada, "Antalyasporumuz, daha önce de takımımızda forma giyen Emrecan Uzunhan ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        Öte yandan Beşiktaş ise "Profesyonel futbolcumuz Emrecan Uzunhan, 2024-25 sezonu sonuna kadar Antalyaspor'a geçici transfer olmuştur.

        Emrecan Uzunhan'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.

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