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        Beşiktaş'ta ayrılık kapıda! Jean Onana...

        Beşiktaş'ın yeni transferi Jean Onana ile yolların ayrılabileceği öğrenildi

        Oğuzhan Genç
        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 28.08.2023 - 09:59 Güncelleme: 28.08.2023 - 09:59
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        Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
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        Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları sürerken sürpriz bir ayrılık da yaşanabilir.

        Beşiktaş, geçen ay Fransa'nın Lens ekibinden 4.3 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Jean Onana'yı kiralık göndermek istiyor.

        Kısa sürede sergilediği performansla göze giremeyen 23 yaşındaki futbolcunun menajeri ile bir görüşme gerçekleştirildiği aktarıldı.

        2027'ye kadar sözleşme imzalanan genç isim ile İtalya, Fransa ve İspanya'dan kulüplerin temasta olduğu bildirildi.

        Onana, Beşiktaş'ta 6 maçta forma giyerken 1 asist yaptı.

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