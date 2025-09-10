Beşiktaş'ta Başakşehir maçı mesaisi!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 11:30’da yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.