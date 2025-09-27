Habertürk
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz şoku! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz şoku!

        Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı. Kocaelispor maçında takımını yalnız bırakacak olan genç futbolcunun Galatasaray derbisinde de forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

        Giriş: 27.09.2025 - 20:44 Güncelleme: 27.09.2025 - 20:44
        Beşiktaş'ta Demir Ege şoku!
        Beşiktaş'ta sakatlık şoku... Siyah-beyazlıların genç futbolcusu Demir Ege Tıknaz'ın sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edildi.

        Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

        “Futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, 25 Eylül 2025 tarihinde yapılan antrenman sonrasında sağlık ekibimiz tarafından detaylı kontrole alınmıştır. Yapılan MR ve BT görüntülemeleri ile değerlendirmeler sonucunda oyuncumuzun sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edilmiştir.

        Demir Ege Tıknaz’ın tedavi süreci sağlık ekibimizce başlatılmış olup, sporcumuzun sağlık durumu yakından takip edilmektedir. Tıknaz’ın sahalara dönüş süreci, tedavisinin ilerleyişine bağlı olarak belirlenecektir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”

        KOCAELİ MAÇINDA YOK, DERBİYE ZOR

        Demir Ege Tıknaz'ın 29 Eylül Pazartesi günü oynanacak Kocaelispor maçında takımını yalnız bırakacağı öğrenildi. Genç futbolcunun 4 Ekim'deki Galatasaray derbisinde de forma giymesinin zor olduğu bildirildi.

