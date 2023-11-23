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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Eric Bailly şoku! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Eric Bailly şoku!

        Beşiktaş'ta sakatlar kervanına Eric Bailly de katıldı. Sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Fildişi Sahilli stoperin en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 14:25 Güncelleme: 23.11.2023 - 14:25
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        Beşiktaş'ta Bailly şoku!
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        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta Eric Bailly şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, Fildişili stoperin sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

        Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere verildi:

        Sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Eric Bailly’nin yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Eric Bailly’nin tedavi sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

        FENERBAHÇE DERBİSİNDE ŞÜPHELİ

        Eric Bailly'nin en az 2 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken, 9 Aralık'taki Fenerbahçe derbisinde de forma giymeme ihtimali bulunuyor.

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