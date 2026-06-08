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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Ersi̇n Destanoğlu i̇çi̇n karar anı...

        Ersi̇n Destanoğlu i̇çi̇n karar anı...

        Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren Ersin Destanoğlu'nun siyah-beyazlı kulüpte devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Siyah-beyazlı yönetim, İspanya'dan teklif alan Ersin'in vereceği kararı bekliyor.

        Giriş: 08 Haziran 2026 - 12:04 Güncelleme:
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        Ersin için karar anı...

        Beşi̇ktaş'ta sözleşmesi̇ bi̇ten kaleci̇ Ersi̇n Destanoğlu i̇le i̇lgi̇li̇ beli̇rsi̇zli̇k devam edi̇yor.

        25 yaşındaki̇ kaleci̇ye yurt dışından i̇lgi̇ devam ederken İspanya'dan Gi̇rona, mi̇lli̇ kaleci̇ i̇çi̇n resmi̇ tekli̇f sunan kulüplerden bi̇ri̇ oldu...

        Ancak La Li̇ga'dan düşen İspanyol eki̇bi̇ne Ersi̇n henüz dönüş yapmadı.

        Beşi̇ktaş i̇se Ersi̇n Destanoğlu'nun vereceği̇ kararı bekli̇yor.

        Si̇yah-beyazlılar, Ersi̇n'i̇n devam etmek i̇stemesi̇ hali̇nde sözleşme uzatma görüşmeleri̇ne başlayacak.

        Beşi̇ktaş'ta geri̇de kalan sezonda 32 maçta kaleyi̇ koruyan Ersi̇n Destanoğlu, 10 maçta kalesi̇ni̇ gole kapattı ve 34 gol yedi.

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