Valerien Ismael yönetimindeki ikinci maçında Alanyaspor'a 4-1 yenerek moral bulan siyah-beyazlılarda yeni sezona dair çalışmalar devam ediyor.

Fransız hocanın talepleri doğrultusunda takımda kalacak ve kadroya dahil edilecek isimler için temaslar sürerken oyuncu satışı konusunda da hareketli günler yaşanması bekleniyor.

DEĞERLERİNİ BULURLARSA...

Kartal'ın iki genç yıldızı kaleci Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz için Avrupa ekiplerinin ilgisi bu sezon da devam ederken yönetim iki yıldızın değerini bulması halinde satılmasına sıcak bakıyor. Ersin ve Rıdvan'dan gelecek parayla maddi darboğazda nefes almayı amaçlayan siyah-beyazlılar, tekliflerin resmileşmesine göre kararını verecek.

ERSİN İÇİN BEKLENTİ 10 MİLYON EURO, RIDVAN'A TEKLİF...

Kaleci Ersin Destanoğlu'na Fransa'dan Nice başta olmak üzere talipler bulunurken yönetimin beklentisi en az 10 milyon Euro.

Rıdvan için Lyon ve Stuttgart'ın yanı sıra İspanya ve İtalyan kulüplerinden ilgi olduğu ifade edildi. Konuşulan rakamların 5-6 milyon Euro seviyesinde olduğu öğrenilirken Avrupa'ya gitmeye istekli olan genç yıldız için yönetim tekliflerin yükselmesini bekliyor.