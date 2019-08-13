Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde futbolcuların forma numaraları belli oldu. Yeni transferlerden Boyd, Mustafa Pektemek'ten boşalan 11 numaralı formayı giyecek. Victor Ruiz ise 4 numarayla sahada olacak. Diğer yeni transferlerden Douglos, Pepe'nin ayrılmasıyla boşalan 5 numaralı formayı alan isim oldu. Kartal'ın kadrosuna kattığı son isim olan Rebocho ise, geçen sezon Shinji Kagawa'nın giydiği 23 numaralı formanın sahibi olacak. Beşiktaş'ta futbolcuların forma numaraları şu şekilde olacak:
Karius: 1
Roco: 3
Victor: 4
Douglas: 5
Medel: 6
Quaresma: 7
Umut: 8
O. Özyakup: 10
Boyd: 11
Hutchinson: 13
Orkan: 14
Isimat: 15
Burak: 17
G. Yalçın: 19
Necip Uysal: 20
M. Oktay: 21
Ljajic: 22
Rebocho: 23
Vida: 24
Dorukhan: 26
Lens: 27
Ersin: 30
Rıdvan: 33
Kerem: 34
Mertcan: 37
Kartal: 41
Erdem: 44
Doğukan: 53
Oğuzhan: 55
Gökhan: 77
Caner: 88
Utku: 97
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