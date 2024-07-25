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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta gelen var, giden yok! Transferde formül arayışı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta gelen var, giden yok! Transferde formül arayışı

        Transfere ara veren Beşiktaş'ta sıra gönderilecek isimlerde. Gözler Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel'ın bu konuda yaptığı görüşmelere çevrildi. Özellikle yüksek maaşlı isimler için formül arayışı sürüyor. Kalan kontrat maliyetleri toplam 10 milyon Euro'yu bulan Rebic, Chamberlain ve Amartey talipler olsa da ayrılığa yanaşmıyor. 19 olan yabancı sayısını düşürüp hem kadroda hem de bütçede yer açılması şart

        Giriş: 25.07.2024 - 11:14 Güncelleme: 25.07.2024 - 11:18
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        Yeni sezona Gabriel Paulista, Rafa Silva, Ciro Immobile transferleriyle giren Beşiktaş, son olarak kadrosuna Fatih Karagümrük'ten Can Keleş'i katmıştı. Yabancı sayısı 19'a çıkan siyah-beyazlılar, TFF'nin aldığı yeni karar sonrası bu rakamı 14'e indirecek.

        GÖZLER FRIEDEL'DA

        Yeni transferler için bu nedenle beklemeye geçen Beşiktaş'ta tüm gözler gönderilecek isimler için görüşmelerini sürdüren yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel'a çevrildi. ABD'li futbol adamının uluslararası bağlantılarını kullanarak elden çıkarılacak isimler için formüller bulması bekleniyor. Bu isimlerin gönderilmesinin ardından ise yeni transferler için hem kadroda hem de bütçede yer açılacak.

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        YÜKSEK MAAŞLAR PROBLEM!

        Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un Slovenya kampına götürmediği 4 yabancı; Ante Rebic, Montero, Alex-Oxlade Chamberlain ve Daniel Amartey gidecekler listesinin başında yer alıyor. Son 2 sezondur kiralanan Montero'ya İspanya'dan talipler var. Düşük maaşı nedeniyle yine kulüp bulunmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Rebic, Chamberlain ve Amartey'e talipler olsa da yüksek bedelli kontratlarını bırakmaya yanaşmıyorlar. Beşiktaş'ta 1 yıllık sözleşmesi kalan Rebic 2.5 milyon Euro, 2 yıllık kontratı bulunan Chamberlain 3 milyon Euro, 2 yıllık sözleşmesi olan Amartey ise 1.7 milyon Euro kazanıyor. 3 ismin toplam kalan kontrat maliyeti 10 milyon Euro'yu buluyor.

        ABOUBAKAR GİTMİYOR!

        Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun ortasında kadro dışı bırakılsa da sonradan takıma geri dönen Vincent Aboubakar ile de yollar ayrılamadı. Yüksek maliyeti nedeniyle Beşiktaş yönetiminin kadroda düşünmediği Kamerunlu futbolcu, teklifler olduğu konuşulsa da şimdilik ayrılığa yanaşmıyor. 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan ve 3.1 milyon Euro kazanan Aboubakar, Slovenya kamp kadrosunda da yer aldı.

        BİR TEK ROSIER GİTTİ

        Beşiktaş'ta yaz transfer döneminde kontratı biten isimler dışında şu ana kadar sadece Valentin Rosier'in sözleşmesi feshedildi. Karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı Fransız futbolcu, İspanya'nın Leganes ekibine bedelsiz transfer oldu.

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