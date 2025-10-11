Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı mesaisi
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Giriş: 11.10.2025 - 21:08 Güncelleme: 11.10.2025 - 21:08
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan günün ikinci antrenmanı, çift kale maçla sona erdi.
