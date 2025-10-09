Beşiktaş'ta Gençlerbirliği mesaisi!
Trendyol Süper Lig'de 9. hafta kendi evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı salonda yapıldı.
Futbolcular, gruplar halinde kuvvet, koordinasyon ve çabukluk çalışması gerçekleştirdi.
