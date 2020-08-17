Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş, son olarak Kayserispor'dan Bernard Mensah'ı kadrosuna katarken Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki kritik PAOK maçı öncesi gözler forvet ve sağ bek transferine çevrildi. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; siyah-beyazlılar, golcü takviyesi konusunda rotayı yeniden Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Papiss Cisse'ye çevirdi. Beşiktaşlı kurmaylar, bonservisi elinde olan tecrübeli yıldız ile anlaşmayı sağlayıp PAOK maçının kadrosunda yer almasını hedefliyor.

SAĞ BEKE SANTON

Gökhan Gönül'ün ayrılığı sonrası eksilen sağ bek için ise Beşiktaş'ın listesindeki en büyük aday Roma'da forma giyen Davide Santon... Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki futbolcu ile büyük ölçüde anlaşma sağlarken İtalyan ekibi ile kiralama konusunda görüşmelerin birkaç gün içinde sonuçlanması bekleniyor.