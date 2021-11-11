Süper Lig'de ilk 12 hafta sonunda topladığı 20 puanla 6. sırada yer alan son şampiyon Beşiktaş, ara transferde kadrosuna takviye yapmak için harekete geçti. İtalyan basınından 'Calciomercato'da yer alan habere göre; siyah-beyazlılar, Kaan Ayhan'ı devre arasında bitirmek istiyor. Sezon başında da 27 yaşındaki futbolcuyla temasa geçen ancak pazarlıklardan sonuç alamayan Beşiktaş yönetimi, bu kez satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle İtalyan ekibinin kapını çalacağı öğrenildi.

ALTERNATİF GODİN

Bu transferin bir kez daha sonuçsuz kalması durumunda ise, N'Sakala ile yolların ayrılarak yabancı kontenjanında yer açılması ve savunma hattına yabancı bir futbolcunun katılması bekleniyor.

Bu isim ise yine sezon başında gündeme gelen isimlerden olan Cagliari forması giyen Diego Godin.