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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Immobile geri döndü! - Beşiktaş Haberleri

        Immobile geri döndü!

        Beşiktaş'ta sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan uzak kalan İtalyan golcü Ciro Immobile, sakatlığını tamamen atlattı ve takımla çalışmalara başladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 13:30 Güncelleme: 01.01.2025 - 13:31
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        Immobile geri döndü!
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        Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları devam ediyor.

        Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçta sakatlanan ve Bodo/Glimt, Adana Demirspor, Alanyaspor maçlarını kaçıran Ciro Immobile takıma geri döndü.

        İtalyan golcü, sakatlığının ardından takımla çalışmalara başladı.

        Çaykur Rizespor maçının kadrosunda yer alacak olan Immobile'nin ilk 11'de olup olmayacağı ise maç saatinde belli olacak.

        Immobile bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 20 resmi maçta 13 gole imza attı.

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