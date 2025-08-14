Habertürk
        Beşiktaş'ta Joao Mario'dan gollere devam! - Futbol Haberleri

        Joao Mario'dan gollere devam!

        Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu Joao Mario, St. Patrick's karşısında ağları sarsarak bu sezon çıktığı 4 müsabakada 3. golünü attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2025 - 23:20 Güncelleme: 14.08.2025 - 23:20
        Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında karşılaştığı İrlanda temsilcisi St. Patrick's’i 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlıların tecrübeli oyuncusu Joao Mario, karşılaşmanın 79. dakikasında takımın 3. golünü kaydederek galibiyetin mimarlarından oldu. Mario, bu golle 4. maçında 3. golünü kaydetti.

        Joao Mario, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda oynanan Shakhtar Donetsk ve St. Patrick's ile deplasmanda oynanan maçlarda 1'er gol sevinci yaşadı.

        Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan 32 yaşındaki orta saha, 63. dakikada Orkun Kökçü’nün yerine oyuna dahil oldu.

