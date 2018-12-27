Siyah-Beyazlı takımda 4. sezonunu geçiren Şenol Güneş'in sözleşme uzatmayı kabul etmesi halinde takıma da önemli bir mesaj verilmiş olacak.
Yönetim, hoca konusundaki tartışmaları net bir şekilde bitirerek, oyuncuların bu konuda kafasında oluşan soru işaretlerini de sonlandırmayı planlıyor.
Şenol Güneş'in imzayı atması halinde kadrodaki değişim de hızla başlayacak.
İlk olarak takım içine eğilmeyi düşünen yönetim, sözleşme uzatmak için henüz anlaşma sağlayamadığı Adriano ve Babel'le tekrar masaya oturacak.
Skor yüküne olan katkısı nedeniyle şu an alternatifsiz olan Babel ile orta yolu bulmaya çalışan yönetim, yıldız oyuncuyu performans bonuslarıyla ikna etmeye çalışacak.
Adriano'nun istediği 3 yıllık sözleşmeyi uzun bulan yönetim, 1+1 yıllık kontratta ısrarcı olurken bu konuda kesinlikle geri adım atılmayacak.
İki yıldızdan anlayış bekleyen yönetim, aksi bir halde ise yolları ayırmaktan çekinmeyecek.
Takımda yolların ayrılması kesin gibi gözüken isimlerden ilki Cyle Larin.
Kanadalı forvetin takımda 1 sezonu doldurmasına rağmen hala beklentilerin çok uzağında olması yönetimin de sabrını taşırdı. Genç oyuncunun ara transferde kiralık olarak gönderilmesi bekleniyor.
Larin'in yanı sıra sakatlıklardan dolayı bir türlü form tutamayan Gökhan Töre de ya kiralanacak ya da sözleşmesi feshedilecek.
Yine büyük umutlarla transfer edilse de bekleneni veremeyen Vagner Love ile de yollar kesin olarak ayrılacak.
Kartal'ın eski yıldızlarıyla ise dirsek teması devam ediyor. Sezon başında Fulham'a gitse de aradığını bulamayan Fabri, takıma geri dönebilir.
Liverpool'dan kiralanan Loris Karius, büyük beklentilere rağmen bir türlü ağırlığını koyamaması sonrası, yönetim Fabri için nabız yoklamaya başladı.
Fulham'da kadroya dahi giremeyen İspanyol kalecinin de Beşiktaş'a dönmek için kolaylık isteyeceği bildirildi.
Fabri'nin gelmesi halinde ise Tolga Zengin'le de yollar ayrılacak.
Yine geçen sezonun devre arasında Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un durumu da yakından takip ediliyor.
Everton'da son maçta kadroya dahi alınmayan Cenk'in dönme ihtimali doğarsa anında harekete geçilecek.
Tolgay Arslan konusu ise arapsaçı... Fenerbahçe'den Ozan Tufan ile takas edileceği konuşulan yıldız futbolcunun durumu hala belirsiz. Kulübe yakın kaynaklar, Tolgay'a af çıkmasının sürpriz olmayacağını ifade ediyorlar.
Beşiktaş yönetimi, oyuncu satışı noktasında ise gelen tekliflere göre hareket edecek. Şu anda Premier Lig ekiplerinin Domagoj Vida ve Gary Medel'e ilgileri bulunuyor ancak kulübe ulaşan herhangi resmi bir teklif yok.
Konuşulan rakamlar Vida için 8 milyon Euro, Medel için ise 6.5 milyon Euro. İki yıldıza da bunların biraz daha üzerinde teklif gelmesi halinde satışa onay verilecek. Buradan gelen para ödemeler ve yeni takviyeler için kullanılacak.
Takımı gençleştirme hedefi ise devam ediyor. Adana Demirspor'da kiralık oynayan Orkan Çınar'ın geri çağrılacağı bildirilirken transfer komitesi genç isimler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.
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