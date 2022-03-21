Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Hatayspor beraberliğiyle birlikte üst üste üçüncü puan kaybını yaşayan siyah-beyazlılarda ikincilik iddiasından uzaklaşılması sonrasında yönetim kolları sıvamış ve yeni teknik direktör için harekete geçmişti.

Ahmet Nur Çebi ve kurmayları bugün Vodafone Park'ta bir araya gelerek teknik direktör meselesini masaya yatırdı. Habertürk'ten Oğuzhan Genç'in haberine göre Beşiktaş'ta yapılan teknik direktör zirvesinde sonuç çıkmadı. Çebi ve idarecilerin yarın tekrar bir araya gelerek yeni hocayı belirleyecekleri öğrenildi.

CEYHUN KAZANCI, VALERIEN ISMAEL İLE ANLAŞMA NOKTASINA GELDİ

Sportif direktör Ceyhun Kazancı, son olarak Valerien Ismael ismini gündemine aldı. Kazancı, en son Championship'te West Bromwich'i çalıştıran ve kısa süre önce görevinden ayrılan Fransız çalıştırıcı ile anlaşma noktasına gelirken başkan Ahmet Nur Çebi'nin kararı bekleniyor.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ SESLERİ

Siyah-beyazlılarda Şenol Güneş'in göreve gelmesi halinde yardımcılarından biri olacağı konuşulan İbrahim Üzülmez'in de gündeme geldiği ifade edildi. Kalan 8 haftada Üzülmez'in takımı çalıştırıp sonrasında görevi Güneş'e devredebileceği vurgulandı.