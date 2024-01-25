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        Beşiktaş'ta Matic tamam ama...

        Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken ön libero konusunda yoğun bir hareketlilik yaşanıyor

        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 25.01.2024 - 11:01 Güncelleme: 25.01.2024 - 11:01
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        Beşiktaş, ön liberoya takviye için gündeme aldığı isimlerden Nemanja Matic transferinde önemli aşama kaydetti.

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        Menajeri ile yapılan görüşmeler olumlu geçen Sırp oyuncunun Beşiktaş'ın teklifini kabul ettiği öğrenilirken gözler kulübü Rennes'e çevrildi.

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        Matic'in 2025 yılına kadar Rennes ile sözleşmesi bulunuyor.

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        Ayrılmak isteyen 35 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli ödemek istemeyen siyah-beyazlılar, Fransız ekibinin yapılacak görüşmelerin ardından Matic'e kolaylık sağlamasını bekliyor.

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        Beşiktaş ön libero için Matic'in yanı sıra farklı isimlerle de görüşmelerini sürdürürken transferin kısa süre içinde netlşemesi bekleniyor.

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