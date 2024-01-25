Beşiktaş'ta Matic tamam ama...
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken ön libero konusunda yoğun bir hareketlilik yaşanıyor
Beşiktaş, ön liberoya takviye için gündeme aldığı isimlerden Nemanja Matic transferinde önemli aşama kaydetti.
Menajeri ile yapılan görüşmeler olumlu geçen Sırp oyuncunun Beşiktaş'ın teklifini kabul ettiği öğrenilirken gözler kulübü Rennes'e çevrildi.
Matic'in 2025 yılına kadar Rennes ile sözleşmesi bulunuyor.
Ayrılmak isteyen 35 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli ödemek istemeyen siyah-beyazlılar, Fransız ekibinin yapılacak görüşmelerin ardından Matic'e kolaylık sağlamasını bekliyor.
Beşiktaş ön libero için Matic'in yanı sıra farklı isimlerle de görüşmelerini sürdürürken transferin kısa süre içinde netlşemesi bekleniyor.